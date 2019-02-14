شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار: ندعم القطاع الخاص لضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء 13 فبراير 2019، ببعثة صندوق النقد الدولي برئاسة الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى، التى تزور مصر حاليا فى اطار بعثة الصندوق للتعرف على تطورات اجراءات الاصلاح الاقتصادى والاجتماعى وعقد لقاءات مع عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية المعنيين بتنفيذ البرنامج.

وأشادت بعثة الصندوق بالإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها مصر بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، والتى جعلتها من أوائل الدول الجاذبة للاستثمارات، رغم التحديات التى تواجه الاقتصادى العالمى.

وأكدت الوزيرة، حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص فى ضخ استثمارات جديدة فى المشروعات القومية والبنية الاساسية، كما تعمل الوزارة على دعم ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومشروعات الشباب والمرأة.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تقوم حاليا بالترويج للفرص الاستثمارية فى مصر والتى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية فى اطار وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية، حيث يوجد فرص استثمارية كبرى فى محور تنمية قناة السويس والعلمين الجديدة والصعيد، وفى مجالات مثل السياحة والإسكان والصناعة والزراعة، مشيرة إلى أنه يتم تشجيع قطاع التمويل متناهي الصغر، لتحقيق الشمول المالي.

وأوضحت الوزيرة، أن كافة وزارات الحكومة تتعاون مع بعضها من أجل تحقيق الاصلاح الاقتصادى وفق احتياجات واولويات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى وافق عليه مجلس النواب، مما يساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشارت الوزيرة، أن دول مجموعة السبعة عملت على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تم التوقيع مؤخرا مع المانيا، اتفاق الشريحة الثانية لدعم البرنامج بقيمة 250 مليون دولار، فى اطار الدعم المخصص من المانيا بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، على مرحلتين.

​واكد الدكتور جهاد ازعور، دعم صندوق النقد لبرنامج الاصلاح الاقتصادى والاجراءات التى اتخذتها مصر لجذب المستثمرين، وخلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين والاستثمار فى العنصر البشرى وبرامج الحماية الاجتماعية.