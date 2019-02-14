شكرا لقرائتكم خبر عن الدوحة تدفع فاتورة إرهاب تميم.. بورصة قطر تهبط لأدنى مستوى فى 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هبطت بورصة قطر لأدنى مستوياتها فى حوالى ثلاثة أشهر اليوم الأربعاء، تحت ضغط خسائر الأسهم القيادية للبنوك، بينما ارتفعت البورصة السعودية بدعم من أسهم البتروكيماويات.

وتراجع مؤشر بورصة قطر 1.2 %، مسجلا خسائر لست جلسات متتالية. وانخفض سهما مصرف الريان ومصرف قطر الإسلامى 2.8 و2.6 % على الترتيب.

وهبط سهم صناعات قطر 2.2 %، رغم تسجيل الشركة المنتجة للبتروكيماويات زيادة قدرها 52 بالمئة فى صافى ربحها السنوي.

وشهدت الأسهم القيادية القطرية موجة بيع مكثفة، حيث يتطلع المستثمرون الآن لتخصيص أموال لأسواق أسهم أخرى فى المنطقة، مثل السعودية والكويت ومصر، تتيح أسعارا أفضل إضافة إلى بعض المحفزات فى الأجل القصير، بحسب ما قاله محلل لدى المال كابيتال.

وأظهرت مذكرة لسيكو للبحوث أن معظم الأسهم القطرية ذات الثقل فى السوق أغلقت على انخفاض الأسبوع الماضي، حيث كان القطريون بائعين صافيين للأسهم.

لكن سهم فودافون قطر ارتفع 2.5 %، فى تداول نشط، بعدما سجلت الشركة أول ربح سنوى لها على الإطلاق بلغ 374 مليون ريال (103 ملايين دولار) لعام 2018.

وزاد المؤشر الرئيسى للسوق السعودية 0.2 %، مع صعود سهم البنك السعودى الفرنسى ثلاثة %، بينما ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.5 %.

وقفز المؤشر السعودى 9.4 بالمئة الشهر الماضي، ويرجع ذلك بشكل رئيسى إلى مشتريات من مستثمرين أجانب بقيمة بلغت حوالى 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، بحسب سيكو للبحوث.

وقالت سيكو إن قطاع البنوك قاد بشكل أساسى الصعود، رغم أن معظم أسهم البتروكيماويات سجلت أداء أقل من السوق.

وصعد سهم السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) 1.6 %، بعدما سجلت الشركة صافى ربح للعام بأكمله بلغ 583 مليون ريال، مقابل 437.4 مليون ريال قبل عام.

لكن سهم أبناء عبد الله عبد المحسن الخضرى هوى عشرة %، مسجلا أدنى مستوياته منذ إدراجه فى 2010. وقالت شركة التشييد إن خسائرها المتراكمة وصلت إلى 1.11 مليار ريال، وهو ما يعادل 198.5 % من رأس المال، وزاد مؤشر سوق دبى 0.3 %، مع صعود سهم بنك الإمارات دبى الوطني، أكبر مصرف فى الإمارة، واحد %.

وارتفع سهم ديار للتطوير العقارى 2.9 %، بينما صعد سهم داماك العقارية 1.7 %، وزاد سهم أرابتك القابضة 0.5 %، مع زيادة الأرباح السنوية وتوزيعات الأرباح لشركة البناء إلى أكثر من المثلين. واقترحت أرابتك توزيع أرباح نقدية بواقع خمسة فلوس للسهم لعام 2018، ارتفاعا من 2.05 فلس قبل عام.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبى مستقرا، مع صعود سهم الدار العقارية، أكبر شركة للتطوير العقارى فى الإمارة، 3.5 %.

وارتفع سهم دانة غاز 3.1 %. وستبدأ شركة الطاقة أعمال الحفر هذا العام فى منطقة تقول إنها قد تصبح حقل الغاز العملاق التالى لمصر فى البحر المتوسط، بعدما أشارت البيانات السيزمية إلى احتياطيات بنحو 20 تريليون قدم مكعبة، بحسب ما أوردته رويترز.

واستقر المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية أيضا، لكن سهم العربية لحليج الأقطان قفز عشرة %، مع ارتفاع الأرباح والإيرادات فى ستة أشهر.

وصعد سهم أوراسكوم للاستثمار القابضة 3.4 %، بعد تعليقات من رئيس مجلس إدارتها بشأن استثمارات محتملة فى فنزويلا وكوريا الشمالية.

وفيما يلى مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم فى الشرق الأوسط:

- السعودية.. زاد المؤشر 0.2 % إلى 8617 نقطة.

- دبي.. صعد المؤشر 0.3 % إلى 2493 نقطة.

- أبوظبي.. استقر المؤشر عند 5027 نقطة.

- قطر.. هبط المؤشر 1.2 % إلى 10181 نقطة.

- مصر.. استقر المؤشر عند 14949 نقطة.

- الكويت.. تراجع المؤشر 0.7 % إلى 5469 نقطة.

- سلطنة عمان.. نزل المؤشر 0.2 % إلى 4115 نقطة.

- البحرين.. انخفض المؤشر 1.1 % إلى 1374 نقطة.