شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة تخاطب 5 شركات لإرسال محاضر اجتماع الجمعيات العامة الموثقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، التنبيه على 5 شركات بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية مستقبلا.

وتضمنت قائمة الشركات المخاطبة وهى شركة بى انفستمنتس القابضة، المصريين فى الخارج للاستثمار والتنمية، وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى، القلعة للاستشارات المالية، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، حيث لم تقم الشركات بإرسال محاضر اجتماع الجمعيات العامة الموثقة من الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أيام عمل.