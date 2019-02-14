شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التنمية الصناعية يوقع بروتوكولا لتمويل 1138 وحدة سكنية لمحدودى الدخل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقّع بنك التنمية الصناعية بروتوكول تعاون مع محافظة الإسكندرية وصندوق التمويل العقاري؛ لتمويل 1138 وحدة سكنية تتراوح مساحتها الإجمالية ما بين 63 و65 مترًا لمحدودى الدخل بفائدة تتراوح ما بين 5 و7% وعلى فترة سداد تصل إلى 20 عاماً، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقاري.

وقال ماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية - فى بيان للبنك اليوم الأربعاء - إن البروتوكول يأتى استمرارًا لدور البنك التنموى وتوافقًا مع خطة الدولة فى توفير وحدات سكنية للمواطنين من محدودى الدخل وتوفير الحياة الكريمة والمسكن الملائم لهذه الفئة ضمن مبادرة البنك المركزى بفائدة بسيطة.

وأشاد فهمى بالنجاح الكبير الذى حققته مبادرة البنك المركزى، مؤكداً أنها جاءت استجابة لمساعى الدولة فى حل مشكلة الإسكان، وكان بنك التنمية الصناعية من أوائل البنوك المشاركة فيها؛ لدعم المواطن وتعزيز فكر الشمول المالي، حيث نجح البنك فى تقديم تمويلات بقيمة 845 مليون جنيه لـ8048 عميلًا، وذلك منذ إطلاق المبادرة فى 2014 وحتى الآن.

ومن جهته، قال حمدى عزام نائب رئيس مجلس إدارة البنك : "إن البروتوكول الجديد الموقع مع محافظة الإسكندرية وصندوق التمويل العقارى يأتى تتويجاً لسلسلة من النجاحات التى حققها البنك فى ملف التجزئة المصرفية حيث احتل المركز الخامس بين البنوك المصرية والعاملة فى مصر فى مبادرة البنك المركزي".

وأشاد عزام بدور صندوق التمويل العقارى على دعمه لمبادرة التمويل العقارى لكل الوحدات الخاصة بمحدودى الدخل والتعاون المثمر بين البنك والصندوق، الذى أسفر فى المقام الأول عن استفادة عدد كبير جدًا من شريحة محدودى الدخل ويعد تطبيقاً عملياً للدور التنموى الذى نقدمه لخدمة المجتمع ورفع العبء عن كاهل الدولة.

وبدوره قال السيد فتح الله رئيس قطاع الفروع والتجزئة المصرفية والتمويل العقاري: "إن البنك حقق نجاحًا كبيرًا فى قطاع التمويل العقاري، حيث قدم تمويلات بلغت 119 مليون جنيه فى 2016 زادت إلى 340 مليونا فى 2017 بنسبة نمو 187% وارتفعت إلى 845 مليونا فى الوقت الحالى بنسبة نمو 149%".

وقع الاتفاق، الدكتور عبدالعزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، وماجد فهمى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية، ومى عبدالحميد الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة.