شكرا لقرائتكم خبر عن سفير رواندا يفتتح معرض "صناع مصر" بمشاركة 4 دول إفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح سفير رواندا فى القاهرة صالح هابيمانا وشريف الجبلي رئيس لجنة إفريقيا فى اتحاد الصناعات ومحمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، معرض صناع مصر بمشاركة 4 دول إفريقية وهى السنغال وزامبيا وكينيا وغانا ورواندا كضيف شرف.

وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، على هامش الافتتاح إن معرض صناع مصر يهدف لإحداث عملية التكامل الصناعى، من خلال تعريف المصنعين لمنتجات بعضهم البعض، لاستبدال المكون الأجنبى ببديل محلى للحد من الاستيراد وتوفير الدولار.

وأكد المهندس على دعم الغرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مطالبا بضرورة الاستفادة من المشاركة بهذا المعرض، وذلك من خلال التعرف على الشركات التى تصنع أجزاء مغذية والتواصل مع الهيئات الحكومية، التى تستورد بعض الأجزاء والمكونات من الخارج لعدم علمها بتصنيعها محلياً، مثل "وزارة الانتاج الحربى، الهيئة العربية للتصنيع، هيئة سكك حديد مصر، هيئة المترو، هيئة قناة السويس، الهيئة العامة للبترول، والتعريف بإمكانيات الصناعة المصرية فى تلبية احتياجاتهم.

وتسعى الغرفة إلى رفع نسبة المكون المحلى فى الصناعات الهندسية إلى 80% خلال العام الحالى، حيث بلغت النسبة حتى الآن 72%، وتعمل الغرفة على تعميق التصنيع من خلال جولاتها بالمدن الصناعية فى المحافظات المختلفة لاكتشاف القدرات الصناعية خاصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، كان آخرها زيارة لمحافظة سوهاج فى الأسبوع الثالث من يناير الماضى.