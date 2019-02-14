البلدية تبدأ تطبيق رسوم خدمات دور السينما والمسارح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل علي شهاب - الدمام

بدأت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس تطبيق الإصدار الثالث من لائحة الرسوم الجديدة للخدمات، حيث تستوفى الرسوم على أساس المتر المربع للبناء بما في ذلك الأدوار العلوية والقبو، وعلى أساس المتر الطولي للأسوار.

وبحسب اللائحة التي اطلعت «مكة» على نسخة منها، واعتمدها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي، ودخلت حيز التطبيق ابتداء من 13 فبراير 2018، فقد تمت إضافة رسوم لإصدار رخصة دور العرض «السينما والمسارح»، والتي توزعت إلى 5 شرائح بحسب المساحة، حيث تتضمن الشريحة الأولى دور العرض ذات المساحة 20 ألف متر مربع فأقل، في حين تتدرج صعودا في باقي الشرائح وصولا للشريحة الخامسة، والتي تصل مساحة دور العرض فيها إلى 100 ألف متر مربع فأكثر.

النفايات التجارية

وتضمنت اللائحة رسوم جمع النفايات التجارية، حيث تبلغ رسوم الترخيص لجمع النفايات من محطات الوقود لسنة واحدة بين 600 ريال للمستوى الأول، و120 ريالا للمستوى الخامس، وللفنادق والشقق وما في حكمها من الفئة الأولى بين 300 للتصنيف الأول و60 ريالا للخامس، والفئة الثانية بين 240 و48 ريالا، والثالثة بين 180 ريالا و36 ريالا، والرابعة بين 120 و24 ريالا، والخامسة بين 60 و12 ريالا، فيما يحسب رسوم نفايات المتر المربع في المحلات التجارية في التصنيف الأول للشريحة الأولى بين 3.5 ريالات للفئة الأولى و00.26 ريال للشريحة الخامسة.

أراضي التشاليح

أما أراضي التشاليح فقد اعتمدت الرسوم بحسب 5 شرائح، الأولى حتى 5000 متر مربع وحدد للمستوى الأول ريال واحد كرسم للمتر المربع، و00.20 ريال للمستوى الخامس، فيما حدد للمستوى الأول في الشريحة الخامسة 00.15 ريال، وهللة واحدة في المستوى الخامس، للمساحات حتى 30000 متر مربع.

5 تصنيفات للمباني

واحتوت اللائحة على 5 تصنيفات معتمدة تؤخذ على أساسها الرسوم للمباني، حيث اعتمدت لإصدار تراخيص المباني السكنية لمدة 3 سنوات أو التمديد لها لمدة سنة في التصنيف الأول 3 ريالات للمتر المربع، وللثاني 2.4 ريال، والثالث 1.80 ريال، والرابع 1.20 ريال، والخامس 60. 00 ريال.

أما المباني السكنية التجارية فحدد للتصنيف الأول 4 ريالات للمتر المربع، فيما حدد للتصنيف الثاني 3.20 ريالات، وللثالث 2.40 ريال، وللرابع 1.60، و00.80 ريال للخامس.

وأشارت اللائحة إلى أن رسم التصنيف الأول في المباني التجارية 6 ريالات، فيما الثاني 4.80 ريالات، والثالث 3.60 ريالات، والرابع 2.40 ريال، والخامس 1.20 ريال.

متر طولي للأسوار

واعتمدت اللائحة رسوم الأسوار 2 ريال للمتر الطولي في المستوى الأول، و1.60 ريال للمستوى الثاني، و1.20 ريال للثالث، و00.80 ريال للرابع، و00.40 ريال للخامس.

أما تراخيص ترميم الأسوار فتراوحت بين ريال واحد للمتر الطولي في المستوى الأول و00.20 ريال في المستوى الخامس.

ترميم المباني

وحددت اللائحة رسم تراخيص ترميم المباني أو تمديدها لمدة سنة للمتر المربع للمستوى الأول في المباني السكنية 1.5 ريال، وللثاني 1.20 ريال، وللثالث 00.90 ريال، وللرابع 00.60 ريال، وللخامس 00.30 ريال.

وأما السكنية التجارية فحددت 2 ريال للمستوى الأول، و1.60 للثاني، و1.20 للثالث، و00.80 للرابع، و00.40 ريال للخامس.

وحددت للمباني التجارية رسوم 3 ريالات في المستوى الأول، و2.40 للثاني، و1.80 للثالث، و1.20 للرابع، فيما بلغ رسم المستوى الخامس00.60 ريال.

تراخيص الهدم

وبخصوص تراخيص هدم المباني لمدة سنة فتراوحت بين 1.5 ريال في المستوى الأول، و00.30 ريال للمستوى الخامس في المباني السكنية، وريالين في المستوى الأول، و00.40 ريال للمستوى الخامس في المباني السكنية التجارية، وبين 3 ريالات للأول، و00.60 ريال للخامس للتجارية، وبين ريال و00.20 ريال للمتر الطولي لهدم الأسوار، كما حددت اللائحة الجديدة 200 ريال كرسوم لشهادة الهدم للمباني السكنية، و300 ريال للسكنية التجارية، و400 ريال للتجارية.

فنادق ومنتجعات

وتراوحت رسوم إصدار رخص محطة الوقود في النطاق العمراني بين 5000 ريال في المستوى الأول، و1000 ريال في المستوى الخامس. ورخص الفنادق والشقق والمنتجعات وما في حكمها في الفئة الأولى بين 250 ريالا للمستوى الأول، و50 ريالا، وبين200 ريال و40 ريالا في المستوى الثاني، وبين 150 ريالا و30 ريالا للمستوى الثالث، وبين 100 ريال و20 ريالا للمستوى الرابع، وبين 50 ريالا و10 ريالات للمستوى الخامس.