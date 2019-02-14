شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف السلام - البحرين (SALAM_BAH) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم في إشارة الى تقريرنا الأخير والذي ذكرنا فيه ان السهم يواجه مستوى الدعم 0.89 درهم، فقد عمق السهم من خسائره مخترقا هذا المستوى، حيث اغلق امس الأربعاء عند 0.87 درهم، كما انهى السهم الجلسة اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما نتوقع معه استمرار الانخفاض الحالي لمستويات قد تصل الى 0.80 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.91 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.84 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.89 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط