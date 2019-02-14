شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 1.05 درهم، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه استمرار الهبوط الحالي لمستوى الدعم التالي عند 0.98 درهم كمستوى اول ثم 0.90 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.07 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.97 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.02 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط