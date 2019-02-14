- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن امانات القابضه (AMANAT) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بفجوة سعرية خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 1 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 1.05 درهم، وبالتزامن مع انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، مما نتوقع معه استمرار الهبوط الحالي لمستوى الدعم التالي عند 0.98 درهم كمستوى اول ثم 0.90 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.07 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.97 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.02 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر امانات القابضه (AMANAT) ينخفض بفجوة سعرية -تحليل صباحي- 14-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.