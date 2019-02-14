شكرا لقرائتكم خبر عن شركة دبي الإٍسلامية للتأمين وإعادة التأمين - (AMAN) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، حيث اغلق امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 0.463 درهم، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 0.48 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم في خمسة أسابيع، مما يعكس تنامي القوى البيعية، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم التالي عند 0.41 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.50 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.45 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.46 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط