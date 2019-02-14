شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 3.85 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 3.90 درهم، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، في ظل استمرار الميل الهابط لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم حركته الهابطة لمستويات قد تصل الى 3.50 درهم، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 4 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.77 درهم وبين مستوى المقاومة هو 3.93 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط