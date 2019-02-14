- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا خلال جلسة امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 3.85 درهم، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، لينزلق بذلك اسفل مستوى الدعم السابق عند 3.90 درهم، وهو المستوى الذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، في ظل استمرار الميل الهابط لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم حركته الهابطة لمستويات قد تصل الى 3.50 درهم، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 4 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 3.77 درهم وبين مستوى المقاومة هو 3.93 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر إعمار العقارية (EMAAR) يخترق دعم محوري -تحليل صباحي- 14-02-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.