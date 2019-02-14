شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) (TABREED) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى خلال جلسة امس الثلاثاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 1.64 درهم، الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى 1.73 درهم، وذلك بعدما تلقى دعما بسبب ملامسته لخط اتجاهه الصاعد قصير الأجل، كما كون السهم نموذج "Bullish Engulfing" وهو من الشموع اليابانية الإيجابية، لذلك نتوقع ان يواصل السهم ارتفاعه لمستويات اعلى قد تصل الى 1.80 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 1.65 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.70 وبين مستوى المقاومة هو 1.79 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد