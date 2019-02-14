شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للملاحة والوساطة (GULFNAV) يغلق عند اغلاق الثلاثاء -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اغلق السهم امس الأربعاء عند نفس اغلاق الثلاثاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 0.80 درهم، وذلك بعدما سجل ارتفاع بلغ 0.815 درهم، ملامسا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما ساهم في ان يقلص السهم مكاسبه ويغلق ملامسا للحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" والذي نتوقع ان يضغط على السهم لاسفل للوصول لمستوى الدعم 0.72 درهم مرة أخرى، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.85 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.77 وبين مستوى المقاومة هو 0.81 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط