شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة إعمار مولز (EMAARMALLS) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون أي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 1.50 درهم، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول، مما يعكس عزوف المتداولين عن التداول في السهم، ويقترب السهم حاليا من متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تدفع بالسهم لاسفل لمستوى الدعم 1.43 درهم كمستوى اول ثم 1.32 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.56 درهم

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 1.43 وبين مستوى المقاومة هو 1.51درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط