شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات امس الأربعاء، حيث اغلق عند مستوى 0.775 درهم، وذلك بعدما لامس هدفه السعري المتوقع عند مستوى 0.75 درهم، والذي يقابل مستوى الدعم الحالي، ومازال السهم يتداول اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands" مما نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاسفل لمستوى الدعم 0.7 درهم، شرط اختراق السهم لمستوى 0.75 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 0.75 وبين مستوى المقاومة هو 0.78 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط