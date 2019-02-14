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شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبو ظبي التجاري (ADCB) يستهل الجلسة منخفضا ويغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الأربعاء منخفضا عند مستوى 9.25 درهم، الا انه استطاع ان يغلق في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 9.35 درهم، مصحوبا بتدني ملحوظ لكمية التداول، مما يعد إشارة سلبية، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 8.70 درهم كعملية جني أرباح، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 9.50 درهم.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 9.28 وبين مستوى المقاومة هو 9.42 درهم
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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