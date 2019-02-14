شكرا لقرائتكم خبر عن بنك أبوظبي الوطني (NBAD) يختبر مستوى الدعم الحالي -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 14.90 درهم، والذي اشرنا اليه في تقريرنا الأخير، وهو ما يعد ادنى مستوى يحققه السهم خلال الجلسة، ملامسا بذلك مستوى الدعم الحالي عند 14.90 درهم، وفي ظل انطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق السهم لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 14.40 درهم كمستوى اول، لذلك نوصي بمراقبة السهم عن قرب خلال الأيام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 14.74 درهم وبين مستوى المقاومة هو 15.04 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط