شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق أبوظبي (ADI) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد المؤشر مكاسبه التي حققها خلال جلسة امس الأربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 5025 نقطة، ثم ارتفع مسجلا مستوى 5063 نقطة، الا انه قلص مكاسبه واغلق عند مستوى 5026 نقطة، ملامسا لمستوى المقاومة الحالي عند 5050 نقطة، وهو ما نتوقع ان يساهم في دفع السهم لاسفل لمستويات قد تصل الى 4940 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 5070 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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