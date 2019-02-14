شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يغلق في المنطقة الخضراء -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الأربعاء في المنطقة الخضراء، حيث اغلق عند مستوى 2492 نقطة، في ظل تقارب قيمة التداول من متوسطها الشهري، وذلك بعدما تلقى المؤشر دعما من خلال ملامسته للحد السفلي لمؤشر "Bollinger bands" ويقترب المؤشر حاليا من مستوى مقاومته الحالي عند 2530 نقطة، والذي نتوقع ان يدفع بالمؤشر مرة أخرى لاسفل لمستوى الدعم 2450 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 2540 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.

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