شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يصل لهدفه السعري الأول -تحليل صباحي- 14-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر كما توقعنا في تقاريرنا السابقة طيلة الأسبوع الحالي لهدفه السعري المتوقع عند مستوى 10200 نقطة، واخترقه حيث اغلق امس الأربعاء عند مستوى 10180 نقطة، كما اخترق المؤشر القناة الصاعدة متوسطة الأجل، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 9800 نقطة، ويتجه المؤشر حاليا لمستوى الدعم التالي عند 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10350 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.

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