شكرا لقرائتكم خبر عن مالطا.. بنك ثان يعلق عملياته بسبب هجوم إلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

علق بنك مالطي ثان عملياته بعدما تسبب هجوم إلكتروني ضخم في إغلاق عمليات "بنك أوف فاليتا" أمس الأربعاء.

وقال بنك "ايه بي اس بنك"، في بيان، إنه قرر تعليق استخدام ماكينات الصرف والمعاملات المرتبطة بالبطاقات والمدفوعات من وإلى "بنك أو فاليتا" كإجراء احترازي.

وأضاف: "ايه بي اس بنك" يود أن يطمئن عملاءه بأن سلامه حساباتهم محمية وأن ودائعهم آمنة".

وقال رئيس الوزراء جوزيف موسكات للبرلمان في وقت لاحق إن المخترقين حاولوا سرقة 13 مليون يورو (7ر14 مليون دولار) من بنك فاليتا من خلال محاولة إجراء عمليات تحويل دولية إلى بنوك في المملكة المتحدة وجمهورية التشيك وهونج كونج.

وقال خبراء في الأمن الإلكتروني إن حجم الهجوم على البنك كان غير مسبوق في تاريخ مالطا.