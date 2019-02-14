شكرا لقرائتكم خبر عن 562 قضية واردة في محكمة الدمام التجارية منذ بداية 2019 والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد القضايا التجارية الواردة في محكمة الدمام التجارية منذ بداية 2019 نحو 562 قضية تصدرتها قضايا البيع والإجارة والتوريد بنسبة 85.6% بحوالي 44 قضية، وجاءت في المرتبة الثانية قضايا المقاولات والمكاتب التجارية بنسبة 7.8% وبحوالي 44 قضية، وجاءت قضايا النزاعات الأخرى ثالثة بحوالي 26 قضية وبنسبة 4.6% من إجمالي القضايا، فيما حلت قضايا الشركات في المرتبة الرابعة بنسبة 1.8% من إجمالي القضايا التجارية في المحكمة وبعدد 10 قضايا.

وعلى مستوى مدن المملكة أبانت الإحصائيات الحديثة الصادرة من وزارة العدل تصدر العاصمة الرياض عدد القضايا التجارية بما يقارب 44% بـ2.2 ألف قضية تجارية، وجاءت المحكمة التجارية بجدة ثانيا باستحواذ على نسبة 25.6% والتي بلغ عددها 1296 قضية من إجمالي القضايا التجارية في المملكة، في حين جاءت المحكمة التجارية بالدمام ثالثا، واستحوذت 3 محاكم في المملكة على الأحكام الصادرة من الدوائر التجارية بنسبة 80.9% مع بداية 2019 والتي تتمثل في المحكمة التجارية بالرياض والمحكمة التجارية بجدة والمحكمة التجارية في الدمام.

كما أوضحت المؤشرات العدلية أن عدد القضايا التجارية الواردة في المحاكم التجارية في المملكة خلال 2019 بلغت 5043 قضية، شكلت قضايا المنازعات التجارية 39.6% من نسبة القضايا الواردة بأكثر من 1995 قضية، وجاءت قضايا البيع والتوريد والإجارة ثانيا بنسبة 35.6% بأكثر من 1796 قضية، وجاءت قضايا المقاولات والمكاتب التجارية ثالثا بنسبة 12.8% وبأكثر من 646 قضية، في حين حلت القضايا الشركات رابعا بأكثر من 385 قضية واردة بنسبة 7.6% من حجم القضايا التجارية الواردة إلى المحاكم التجارية.