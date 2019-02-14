شكرا لقرائتكم خبر عن 562 قضية واردة في محكمة الدمام التجارية منذ بداية 2019 والان نبدء بالتفاصيل
وعلى مستوى مدن المملكة أبانت الإحصائيات الحديثة الصادرة من وزارة العدل تصدر العاصمة الرياض عدد القضايا التجارية بما يقارب 44% بـ2.2 ألف قضية تجارية، وجاءت المحكمة التجارية بجدة ثانيا باستحواذ على نسبة 25.6% والتي بلغ عددها 1296 قضية من إجمالي القضايا التجارية في المملكة، في حين جاءت المحكمة التجارية بالدمام ثالثا، واستحوذت 3 محاكم في المملكة على الأحكام الصادرة من الدوائر التجارية بنسبة 80.9% مع بداية 2019 والتي تتمثل في المحكمة التجارية بالرياض والمحكمة التجارية بجدة والمحكمة التجارية في الدمام.
كما أوضحت المؤشرات العدلية أن عدد القضايا التجارية الواردة في المحاكم التجارية في المملكة خلال 2019 بلغت 5043 قضية، شكلت قضايا المنازعات التجارية 39.6% من نسبة القضايا الواردة بأكثر من 1995 قضية، وجاءت قضايا البيع والتوريد والإجارة ثانيا بنسبة 35.6% بأكثر من 1796 قضية، وجاءت قضايا المقاولات والمكاتب التجارية ثالثا بنسبة 12.8% وبأكثر من 646 قضية، في حين حلت القضايا الشركات رابعا بأكثر من 385 قضية واردة بنسبة 7.6% من حجم القضايا التجارية الواردة إلى المحاكم التجارية.
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