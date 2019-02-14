شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبا» تسلم المرحلة الأولى من «هارتلاند جرينز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت «شوبا العقارية»، عن تسليم المرحلة الأولى من شقق «هارتلاند جرينز»، الواقعة ضمن مشروعها المتميز «شوبا هارتلاند» في مدينة محمد بن راشد آل مكتوم. يقع المجمع ضمن مشروع «شوبا هارتلاند»، المؤلف من ستة مبانٍ متوسطة الارتفاع. من جهة أخرى، تستعد شركة التطوير العقاري أيضاً لإنهاء المرحلة الأولى من «فلل هارتلاند إستيت» التي سيبدأ تسليمها قريباً. ويمتد مجمّع «شوبا هارتلاند» على مساحة 8 ملايين قدم مربعة على الواجهة المائية، وضفاف قناة دبي الخلابة، ويضم شققاً وفللاً إلى جانب منازل التاون هاوس الفخمة. ويوفر المجمع حدائق خضراء ومطاعم ومقاهي ومرافق للتسوق والترفيه.

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