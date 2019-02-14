1.121 تريليون درهم إنتاج 57.14 ألف منشأة عاملة في أبوظبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد

كشف مركز إحصاء أبوظبي، في مسحه الأخير، عن عدد المنشآت في أبوظبي لعام 2017، وقال إنها بلغت 57139 منشأة، منها 1357 منشأة كبيرة، و3623 متوسطة، و22497 صغيرة، و29662 منشأه متناهية الصغر، وأوضح تقرير مركز إحصاء أبوظبي عن استحواذ منشآت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية على العدد الأكبر (23637) من إجمالي المنشآت في أبوظبي. وارتفع عدد العاملين في المنشآت في أبوظبي عام 2017 مقارنة مع عام 2016 بنسبة 2.25% إلى 1.858 مليون عامل، (منهم 1.05 مليون في المنشآت الكبيرة ). ومن إجمالي العاملين في منشآت أبوظبي هناك 75447مواطناً يمثلون حوالي 4.1% من مجموع العاملين، والباقي 95.9%غير مواطنين.

وارتفع إجمالي الإنتاج في أبوظبي عام 2017 مقارنة بعام 2016 بنسبة 6.86% ليصل إلى 1.121 تريليون درهم (منها 789.9 مليار درهم إنتاج المنشآت الكبيرة، و149.1 مليار درهم إنتاج المنشآت المتوسطة، و156.9 مليار درهم إنتاج المنشآت الصغيرة، و24.5 مليار درهم إنتاج المنشآت المتناهية الصغر). واستحوذت منشآت التعدين واستغلال المحاجر على الحصة الأكبر من إجمالي الإنتاج في منشآت أبوظبي بقيمة 330.99 مليون درهم. وارتفعت القيمة المضافة عام 2017 مقارنة بعام 2016 بنسبة 5.98% لتصل إلى 733.5 مليار درهم (منها 522.5 مليار درهم القيمة المضافة للمنشآت الكبيرة والباقي للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر). وأظهرت نتائج مسوحات مركز إحصاء أبوظبي أن تعويضات العاملين خلال عام 2017 ارتفعت 4.3% إلى 162.9 مليار درهم، وارتفع متوسط نصيب العامل السنوي من تعويضات العاملين خلال عام 2017 بنسبة 2% إلى 87.7 ألف درهم مقارنة مع 86 ألف درهم عام 2016.

ووصل حجم التكوين الرأسمالي عام 2017 إلى 90.5 مليار درهم، منها 74.1 مليار التكوين الرأسمالي للمنشآت الكبيرة، والباقي للمنشآت المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.