«مبادلة» تخطط لإطلاق صندوق أوروبي ب 400 مليون دولار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مسؤول تنفيذي في مبادلة للاستثمار، المملوكة لحكومة أبوظبي أمس، إن وحدة للشركة تخطط لإطلاق صندوق أوروبي حجمه 400 مليون دولار هذا العام.

وأبلغ إبراهيم عجمي، رئيس وحدة مبادلة لاستثمارات الشركات الناشئة، مؤتمراً في أبوظبي، أن الوحدة تعمل أيضاً مع صناديق عالمية لرأس المال المغامر للاستثمار في أبوظبي. (رويترز)