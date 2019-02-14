شكرا لقرائتكم خبر عن «أضواء الشارقة».. نور المعرفة على جدران الزمن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أمل سرور

غاب مهرجان أضواء الشارقة مثل قرص الشمس عندما تحتضنه زرقة مياه البحار، ليعود إلينا مع إطلالة ذهبية نورانية حاملاً أضواءه التي تزيد أرض عاصمة الثقافة الإسلامية والسياحة والصحافة العربية، والعاصمة العالمية للكتاب، جمالاً وبهاءً.

المهرجان الذي تنظمه هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، يمتلك لمسة فنية جمالية تخطف الحواس، ونجح في دورته التاسعة، كعادته، في أن يرسم لوحة فنية فريدة.

يصحبنا المهرجان حتى الغد في رحلة بصرية حضارية لنخطو بخطوات واثقة عبر طريق الثقافات، نقتحم الغابة المضيئة نهتدي بذاك الجسر الذي تنيره الأضواء السماوية لنشهد انعكاساتها على صفحات مياه البحيرة الخالدة، التي تسرد علينا أسطورة التطور الثقافي منذ القدم.

على طريق النور اهتدينا لنطلق العنان لجولة نطوف فيها أرجاء الشارقة التي اختار المهرجان هذا العام أن يحتفي بالأيقونات المعمارية التي تتميز بها الإمارة والمُستلهمة من الموروث الثقافي الغني، مهتماً بتفاصيل فنون العمارة وزخارفها الإسلامية التي تبهر أعين العالم.

ها هي الإمارة الباسمة تتزين برداء خيالي مبهر يمزج بين الضوء والرسم بألوان لا تستطيع وصفها، فقط لا تفيق من صمتك وإبهارك سوى على عبارات الإعجاب وصوت عدسات الزائرين من كل صوب وحدب.

لم تكن قاعة المدينة الجامعية بالشارقة يوماً قاعة نجحت فحسب في استيعاب عدد هائل من الأنشطة الثقافية والعلمية، بل حملت رسالة تعد هي الأهم والأخطر والأكثر تأثيراً تتلخص في أنها أصبحت جسراً يربط الأمة بثقافتها وحضارتها. لذا فإن القاعة تعد صرحاً مهماً في المشروع الحضاري والعلمي والمعرفي والتثقيفي الذي بناه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. لذا كانت القاعة نقطة الانطلاق التي نبدأ من عندها رحلتنا مع مهرجان الأضواء الذي يرسل خيوطه الرقيقة إليها.

ما إن تبدأ الموسيقى في عزفها، نشهد عرضاً إبداعياً غنياً يعتمد على المزج بين الرسم وأنواع مختلفة من التقنيات المتطورة، فتسافر بخيالك إلى أزمان قديمة تتجسد أمام عينيك على جدران هذا المبنى المهيب، الذي يسرد لنا قصصاً من الشرق والغرب. وسرعان ما تجد نفسك وسط الأمراء والأميرات والرحلات البدائية وعالم الحيوانات الأسطورية والكنوز المفقودة.

ومن القاعة يصحبنا المهرجان إلى واجهة الجامعة الأمريكية التي تشارك فيه لأول مرة، وها هي ملايين الأضواء المجسمة تتخذ من واجهة المبنى مسرحاً تروي من خلاله دور الجامعة في حياة الطالب. وفي مشهد شديد الخصوصية تلقي الأضواء بظلالها على الجامعة الأمريكية لتشبهها بنقطة تجمع لعائلة تمتلك المعرفة والعلم وتنقلهما من جيل إلى آخر من الطلبة.

عرض لم يخل من لمسة وفاء يجسد بها العرض مسيرة التعلم التي تبنى في الدرجة الأولى على رغبة الطالب، يليها دور الجامعة في توصيل هذه المعارف والعلوم إلى الطلبة. ويعتبر هذا العرض تكريماً لمواهب الطلاب المبدعين في الجامعة الأمريكية بالشارقة.

«بناء المجتمعات» هكذا اختار عُرس الأضواء مبنى هيئة الشارقة للكتاب ليرسم عليه بخيوطه الماسية خطة المستقبل. المبنى المشارك لأول مرة في المهرجان نجحت جدرانه في أن تجذب الزائرين إليه، هنا فقط تستطيع أن تفهم وتحلل في جو أسطوري لا يسوده سوى الهدوء والجمال، كيفية تطور الشخصية عبر الأجيال والعادات والقوانين والتقاليد من خلال عرض قصصي مشوق لعائلة تتعاقب أجيالها، لتكون ثقافتها الخاصة.

ولم ينس مبنى الهيئة أن ينقل ويسرد بأسلوب طريف ومشوق مدى تأثير المجتمع بما يحمله من ثقافات على تلك العائلة، في إشارة جادة وعميقة لمدى تجدد الحضارات وحيويتها.

أما مبنى بلدية الشارقة فيعرض مجموعة من القصص والروايات المستمدة من الأساطير وأبطالها من الشعراء، الذين نتفاخر ونحتفي بهم. لا يمكن أن لا تزور بحيرة خالد العريقة التي رسم المهرجان على صفحتها أرجوحة من الضوء أطلق عليها اسم «الكرنفال المائي». استعراض مذهل ومبهر يخطف الأنظار والقلوب، خاصة عندما تجسد أضواء البحيرة إحدى القصص الخيالية المشوقة بتقنيات متطورة تتمازج مع المؤثرات الصوتية والضوئية لنجد أنفسنا عدنا إلى عالم الأساطير..

ها هي الأميرة الحالمة تظهر على صفحات المياه ترتدي ثوباً طويلاً أزرق، وفي مشهد خيالي يفوق الوصف تتبعها مجموعة من الخيول العائمة العملاقة وكأنها خدمها الذين يحملون متاعها من الملابس والأقمشة المزركشة الأنيقة، لتبدأ القصة الأسطورية التي تنتهي نهاية حالمة مع أميرها المنتظر.ولم تكتف مياه البحيرة بعرض «الكرنفال المائي»، فالمهرجان يختصها بمجموعة من الأضواء الليزرية الملونة لتشكل معاً جسراً من الأضواء فوق المياه، مجسدة المعنى الحقيقي للإمارة كحاضنة لمختلف الثقافات.

غير بعيد ترتعد أحاسيسك أمام رهبة تلك اللوحات التجريدية التي زينت جوهرة مسجد النور المعمارية، تلك الأيقونة النورانية المعمارية الفريدة التي تحتضنها ضفاف البحيرة.

حلة من الأضواء المتناغمة تكتسي بها الواجهات الأربع للمسجد، في تفاصيل تبرز مكانة الشارقة كعاصمة للثقافة العربية، من خلال عرض مذهل للتفاصيل المعمارية الجميلة لهذا الصرح المهيب، تستسلم لتلك اللوحات المضيئة التي تألقت التعبير الموجز عن مكانة هذه المدينة العظيمة.

وعندما تقرر أن تدخل بخطى واثقة واحة النخيل، فعليك في تلك اللحظة أن تستعد لخوض مغامرة فريدة من نوعها، إذ تفاجئك تلك الواحة الخضراء على ضفاف بحيرة خالد، بأنها تحولت بأكملها إلى غابة كثيفة من الأشجار، التي تحيطك بحالة من الغموض. هنا تومض الأضواء فجأة ليتحول المكان إلى عالم من الخيال، وصوت المؤثرات الصوتية يدفعك دفعاً إلى أن تخوض تجربة العيش في الأدغال.

وفي القصباء يلتقي العالم، وتختلط الثقافات وتمتزج الحضارات فتولد أجيال تدرك أهمية المعادلة الصعبة التي تحاول جاهدة أن تحققها وهي الحفاظ على القديم والتراثي الذي يحمل رائحة التاريخ، ومواكبة الحداثة والتفوق في عالم العولمة والتكنولوجيا. هكذا نجح العرض المبدع الذي تحتضنه القصباء تلك الوجهة السياحية الترفيهية المتميزة في أن يجسد قصصاً من التاريخ، من خلال إبراز جماليات الهندسة المعمارية الفريدة التي تمتاز بها. عندما قدمت مسرحية ضوئية جعلتنا نكتشف من خلالها أنه مهما اختلفت المسارات التي نختارها لابد لنا أن نلتقي في نهاية المطاف.

حكايات الطرق والجسور

من القصباء، يرتحل بنا مهرجان الأضواء عبر واجهات غرفة صناعة وتجارة الشارقة العتيقة، ليسرد لنا حكايات الطرق والجسور عبر التاريخ، وكانت الوسيلة الوحيدة التي تمر عبرها الثقافات. رحلة ملحمية يسافر بنا من خلالها المهرجان من بلاد الصين القديمة لنعبر الهند وبلاد ما بين النهرين، جولة نعيش فيها تفاصيل المغامرة عبر الأنهار الجليدية القاسية والمحفوفة بالمخاطر لتنفس الصعداء في الواحات وارفة الظلال وعبر موكب من الخيول التي نمتطيها نحاول البحث عن الكنز المفقود. ومن رحلة البحث عن الكنز المفقود التي تحبس أنفاسك معها، إلى العرض الضوئي المشوق الذي ينير الواجهات الثلاث لأكاديمية العلوم الشرطية، بمجموعة من التراكيب التصويرية المتنوعة، يرتحل بنا المهرجان لنزور الكثير من المناطق في الشارقة. وها نحن نتجول لنسبح عبر رؤى مائية ارتسمت على جدران بلدية الحمرية، ومنها إلى بلدية كلباء حيث نتعمق في أصول الثقافات، بينما يسلط المهرجان رسالته على الإرث العريق في مدينة خورفكان من خلال عرض رحلة التراث التي تسرد حكايات من زمن قديم.