ميناء جبل علي يحتفظ بمركزه ضمن الأكثر ازدحاماً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صنف مجلس الشحن البحري العالمي ميناء جبل علي في دبي في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وضمن العشرة الأكثر ازدحاما في العالم. وجاء في التقرير الذي نشره موقع «فاليو ووك» أن الميناء تعامل عام 2016 مع 15.73مليون حاوية نمطية صعودا من 13.30 مليون حاوية نمطية عام 2012.

وضمت قائمة الموانئ العشرة الأكثر ازدحاما في العالم سبعة موانئ صينية إضافة إلى ميناء بوسان في كوريا الجنوبية وميناء هونج كونج.