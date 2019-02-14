225.1 مليون مكاسب «سيراميك رأس الخيمة»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

سجل إجمالي إيرادات «سيراميك رأس الخيمة» 2.78 مليار درهم، بانخفاض طفيف -2.8% نتيجة تراجع مساهمة إيرادات الأعمال غير الأساسية، تماشياً مع استراتيجية الشركة بتصفية الأعمال غير الأساسية. وبلغ صافي الربح المسجل وفق نتائج الشركة المالية المعلنة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر/‏‏كانون الأول 2018، 225.1 مليون درهم بانخفاض بنسبة -28,7% على أساس سنوي، إلا أن صافي ربح العام 2017 شمل عائدات استثنائية من عملية بيع شركة رأس الخيمة لتأجير المستودعات و«إلكترو راك» بلغت 38.6 مليون درهم.

وسجلت الشركة هامش ربح إجمالي يعتبر الأعلى تاريخياً بنسبة 33,2% مرتفعاً بمقدار 160 نقطة أساس نتيجةً للكفاءات التشغيلية، ودمج الشركات السعودية وارتفاع الأرباح الإجمالية في الإمارات وأدوات المائدة، على الرغم من ارتفاع تكاليف الطاقة مقارنة بنظيراتها.

وارتفعت إيرادات مستلزمات المائدة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 264 مليون درهم، وتحسن الهامش الإجمالي المدعوم من الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية.

وقال عبدالله مسعد، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيراميك رأس الخيمة: «تعتبر الهوامش الإجمالية التي تم تسجيلها وتحقيق صافي أرباح 225.1 مليون درهم بمثابة إنجاز إيجابي على الرغم من تحديات ظروف السوق الصعبة، وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الأولية والشحن.

وكشف عن خطة لبناء أول منشأة صناعية لها في المملكة العربية السعودية، مؤكداً عزم المجموعة على الاستثمار في مرافق تتولى الإنتاج وفق أحدث طراز، باستخدام أحدث التكنولوجيا في صناعة بلاط السيراميك، وفي المرحلة الأولى، ستضيف نحو 10 ملايين متر مربع سنوياً إلى الطاقة الإنتاجية لبلاط «سيراميك رأس الخيمة»، مشيراً إلى نمو المبيعات في أسواق الإمارات والسعودية والهند وبنجلاديش.

وبالنظر للعام 2019، سيكون هناك عدد من العوامل الخارجية التي ستؤثر على أعمالنا، ولكننا سنقوم بالتركيز على تحسين وتعزيز عملياتنا عبر المجموعة مع حماية حصتنا السوقية القوية في الإمارات، الهند، بنجلاديش والسعودية، والاستثمار في مرافق تقوم بإنتاج أحدث طراز في السعودية، وسنركز على تحسين ربحية عملياتنا الهندية والأوروبية ونمو أعمال مستلزمات المائدة في الأسواق الأمريكية والأوروبية والآسيوية».

وبين مسعد أن الشركة توسعت العام الماضي وزادت إنتاجها في الهند، وبدأت في أكتوبر 2018 بالإنتاج التجاري في منشآتها الهندية الموسعة حديثا، في موربي بولاية جوجورات، وشرعت في تجارب الإنتاج في مشروع الساحة الخضراء لإنتاج الألواح في موربي، في يناير 2019، ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في الربع الأول من 2019.