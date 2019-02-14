شكرا لقرائتكم خبر عن خفض المعروض يرفع «برنت» فوق 63 دولاراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار خام برنت، أمس الأربعاء؛ بعد أن قالت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنها ستخفض صادرات الخام، وستجري تقليصاً أعمق للإنتاج، بينما زادت العقود الآجلة الأمريكية؛ بفعل تراجع في مخزونات النفط المحلية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.27%، إلى 63.21 دولار للبرميل، في حين زادت عقود الخام الأمريكي 1% إلى 53.63 دولار للبرميل.

وقال ستيفن برينوك من «بي.في.ام أويل أسوسيتس»: «عامل المعنويات الجيدة يعود، إلا أن المراهنين على صعود الدولار لم يجتازوا الأزمة تماماً بعد، ومن المعلوم تماماً أن الاقتصاد العالمي يفقد قوة الدفع في ظل مخاطر شتى؛ مثل التوترات التجارية الأمريكية الصينية والضبابية الجيوسياسية».

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قالت، أول أمس الثلاثاء،: إنها خفضت الإنتاج بنحو 800 ألف برميل يومياً، ليصبح30.81 مليون برميل يومياً، ويرجع معظم الخفض إلى السعودية، وكان وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أبلغ صحيفة «فايننشال تايمز»، يوم الثلاثاء، أن الإنتاج سينزل عن عشرة ملايين برميل يومياً في مارس/‏‏آذار، وهو ما يقل أكثر من نصف مليون برميل يومياً عن الهدف المتفق عليه للمملكة في إطار اتفاق خفض المعروض العالمي.

ومن جهتها، قالت وكالة الطاقة الدولية، أمس الأربعاء،: «إن السوق العالمية ستعاني هذا العام؛ لاستيعاب إمدادات الخام التي تنمو سريعاً من خارج أوبك حتى مع خفض المنظمة الإنتاج والعقوبات الأمريكية على فنزويلا وإيران».

وأبقت الوكالة على توقعها لنمو الطلب في 2019 من دون تغيير عما ورد في تقريرها السابق الصادر في يناير/‏‏كانون الثاني عند 1.4 مليون برميل يومياً. وقالت الوكالة: «إنه مدعوم بأسعار أقل، وببدء تشغيل مشروعات بتروكيماويات في الصين؛ لكن تباطؤ النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيحد من الصعود».

ورفعت المنظمة توقعاتها لإمدادات الخام من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول إلى 1.8 مليون برميل يومياً في 2019 من 1.6 مليون برميل يومياً في التقديرات السابقة.

كما خفضت الوكالة توقعاتها للطلب على نفط منظمة أوبك، التي تعهدت بخفض إنتاجها بواقع 800 ألف برميل يومياً هذا العام في إطار اتفاق مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج أوبك؛ مثل: سلطنة عُمان وكازاخستان.

وتتوقع الوكالة الآن أن يبلغ الطلب على نفط أوبك 30.7 مليون برميل يومياً في 2019، انخفاضاً من 31.6 مليون برميل يومياً في تقديراتها السابقة الصادرة في يناير/‏‏كانون الثاني.

وأضافت: من حيث كمية النفط الخام، قد تتمكن الأسواق من التكيف بعد اضطرابات لوجيستية في البداية؛ (بسبب عقوبات فنزويلا)، وتابعت: المخزونات في معظم الأسواق وفيرة حالياً... ثمة المزيد من طاقة الإنتاج الفائضة المتاحة.

ونزل إنتاج فنزويلا للنصف تقريباً في عامين إلى 1.17 مليون برميل يومياً؛ إذ قوضت الأزمة الاقتصادية قطاع الطاقة، وأصابت العقوبات الأمريكية صادراتها بالشلل.

وارتفع خام برنت في العقود الآجلة 20% في عام 2019 إلى حوالي 63 دولاراً للبرميل؛ لكن معظم الزيادة كانت في أوائل يناير/‏‏كانون الثاني. واستقر السعر إلى حد كبير منذ ذلك الحين؛ رغم فرض عقوبات أمريكية بعد ذلك.

وقالت وكالة الطاقة لم ترتفع أسعار النفط بشكل كبير؛ لأن السوق لا تزال تعمل على تصريف الفائض، الذي تكون في النصف الثاني من عام 2018.

وتابعت: من حيث الكمية، في عام 2019، سترفع الولايات المتحدة وحدها إنتاج النفط الخام بقدر يفوق إنتاج فنزويلا الحالي؛ من حيث الجودة، الأمر أكثر تعقيداً. الجودة أمر مهم. (وكالات)