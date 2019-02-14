«دوسِت» تخطّط للتوسّع في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تستهلّ مجموعة دوسِت إنترناشيونال التايلاندية، العام 2019 باستراتيجية توسّع في دول مجلس التعاون تشمل افتتاح ستة فنادق جديدة في كلّ من الإمارات والسعودية والبحرين، وأسواق خليجية أخرى. وتتولّى المجموعة تشغيل خمسة فنادق في المنطقة، ثلاثة منها في الإمارات، وستقوم بتشغيل 9 فنادق جديدة في المنطقة هذا العام.

وقال براتيك كومار نائب الرئيس الإقليمي: دول الخليج إحدى الأسواق التي تتزايد أهميتها بالنسبة إلى محفظتنا. تتماشى خطة توسّع «دوسِت» في هذه المنطقة مع استراتيجية الشركة ثلاثية المراحل لتحقيق النمو المستدام والمربح، والتي تشمل تحقيق التوازن والتنويع والتوسّع.