شكرا لقرائتكم خبر عن «إي إم بي جي» تزيد رأس المال المستثمر 100 مليون دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - زادت مجموعة «إي إم بي جي» رأس المال المستثمر بقيمة 100 مليون دولار، في أحدث وأكبر جولاتها الاستثمارية.
وبالإضافة إلى احتضانها موقع «بيوت» القائم في دولة الإمارات العربية المتحدة، تمتلك وتدير مجموعة «إي إم بي جي» مواقع عقارية في «زمين» بباكستان، و«بي بروبرتي» في بنجلاديش، و«مبوب» في المغرب.
ومن جهته، قال حيدر علي خان، الرئيس التنفيذي لشركة بيوت: نتطلع إلى ترسيخ وتعزيز مكانتنا في دولة الإمارات في 2019 من خلال تقديم أفضل تجربة للمستخدمين والعملاء على حد سواء. مع وجود فريق عمل رائع ومحترف، وبمرور سنوات اكتسبنا فيها الكثير من الخبرات، ومن خلال مساندة مجموعة من أكبر المستثمرين في العالم لنا، نحن الآن مستعدون لتوسيع نطاق العمل والنمو بشكل أكبر في عام 2019.
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