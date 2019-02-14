«فورد» تستدعي 1.5 مليون سيارة لخلل في ناقل الحركة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت «فورد» ثلاثة قرارات استدعاء، ستقوم بموجبها بسحب 1.5 مليون سيارة من طرازي فورد ولينكولن، لوجود خلل فني في ناقل الحركة، والذي تسبب بوقوع بعض الحوادث.

وبحسب «سي ان بي سي» العالمية ستقوم «فورد» بسحب عدة طرز مثل «بيك أب فورد إف 150» موديل 2011 و2012 و2013، المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي سداسي. إضافة إلى كل من سيارات لينكولن كونتيننتال موديل 2017 و2018 و2019. وسيارات فورد موستانج ولينكولن نوتيلوس ولينكولن نافيجيتر، موديل عام 2019. (وكالات)