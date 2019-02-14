شكرا لقرائتكم خبر عن اتجاه لوقف إنتاج «إيرباص 380» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مصادر في قطاع الطيران الدولي ومحللون: إن «إيرباص» بصدد وقف إنتاج أكبر طائرة ركاب في العالم، وربما تصدر تحديثا بهذا الشأن مع إعلان الأرباح السنوية اليوم.
وأصبح مستقبل الطائرة «أيه 380» العملاقة مثار شكوك منذ أن تعثرت طلبية من «طيران الإمارات» بفعل محادثات لم تُحسم تتعلق بمحرك الطائرة، وهو ما دفع «إيرباص» والناقلة الإماراتية لدراسة خطة بديلة ربما تقود إلى وقف مبكر لإنتاج «أيه 380». (رويترز)
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