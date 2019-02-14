شكرا لقرائتكم خبر عن 7.5 مليون صافي خسائر «الإمارات للمرطبات» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سجلت شركة الإمارات للمرطبات صافي خسارة 7.5 مليون درهم في عام 2018، مقارنة مع خسارة 2.7 مليون درهم في 2017.

وبلغت إيرادات الشركة نحو 48.3 مليون درهم، مقارنة مع 54.5 مليون درهم في 2017.

كانت هذه تفاصيل خبر 7.5 مليون صافي خسائر «الإمارات للمرطبات» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.