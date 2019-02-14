شكرا لقرائتكم خبر عن مخاطر في سماء منطقة اليورو والصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

تيم فوكس*

مع اتضاح الركود بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني، تحتاج الأسواق لحل المشكلة من أجل تفادي حدوث انخفاض أكبر في مؤشر ثقة الأعمال. وقد تحتاج الأسواق أيضاً إلى رؤية مخرجات ناجحة لمناقشات لجنة الكونجرس الأمريكي المشتركة بين الحزبين

شهدت أسواق الأسهم تحسناً تدريجياً منذ بداية العام لتعوض معظم الخسائر التي مُنيت بها خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول. ومع الارتفاع الكبير لأسعار الأسهم في سياق التوجهات الاقتصادية الكلية ذات النمو الأبطأ على مستوى العالم، والنزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين في نهاية العام الماضي، تمثلت عوامل المفاجأة عام 2019 في مدى تكيف الاحتياطي الفيدرالي وعلامات التفاؤل التي عمت الأسواق بشأن التجارة. وكان إنهاء الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة مفاجأة سارة. ولم يكن ذلك بطبيعة الحال مدعاة لتبدد المخاطر التي بات معظمها الآن يحوم في سماء منطقة اليورو والصين.

وكانت السوق هادئة نسبياً الأسبوع الماضي مع انخفاض حركة المستثمرين خلال عطلة رأس السنة الصينية وقلة البيانات الاقتصادية. وساهمت في ترسيخ هذا الهدوء رسالة الاحتياطي الفيدرالي قبل أسبوعين بأنه سيبقى «صبوراً»، وتلميحه بقرب انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية. وأبدت البنوك المركزية الأخرى أيضاً مؤشرات أكثر إيجابية بما فيها بنك إنجلترا، والبنك الاحتياطي الأسترالي، والبنك الاحتياطي الهندي، والتي خفضت أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 25 نقطة أساس. وقد ساهمت هذه الأجواء، إلى جانب خفض توقعات النمو عبر العديد من أجزاء العالم، في إشاعة تصور بتأجيل تطبيع السياسة النقدية.

ومن شأن التوصل إلى نهاية إيجابية للنزاع التجاري الصيني- الأمريكي نهاية الشهر الجاري، أن يعزز هذه الأجواء الإيجابية. ويأمل المستثمرون تمديد الهدنة التجارية الحالية بين الطرفين إلى ما بعد الموعد النهائي المحدد في 1 مارس لرفع الرسوم الجمركية على 200 مليار دولار من الواردات الصينية من 10% إلى 25%. وسيتم استئناف المحادثات التجارية بين الجانبين في بكين هذا الأسبوع، أي قبل 3 أسابيع تقريباً من موعد انتهاء الهدنة الحالية؛ إلا أن لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض، عبر عن عدم تفاؤله بهذه المحادثات مشيراً إلى استمرار وجود «فجوة كبيرة» بين الطرفين.

ومع اتضاح وجود حالة من الركود بحسب بيانات مؤشر مديري المشتريات الصيني، تحتاج الأسواق لحل هذه المشكلة من أجل تفادي حدوث انخفاض أكبر في مؤشر الثقة بقطاع الأعمال. وعلى المدى القصير، قد تحتاج الأسواق أيضاً إلى رؤية مخرجات ناجحة لمناقشات لجنة الكونجرس المشتركة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حول أمن الحدود لتفادي حدوث إغلاق حكومي آخر؛ حيث ينتهي التمويل المؤقت للإدارات الفيدرالية يوم الجمعة من هذا الأسبوع، وستكون النتيجة النهائية مرهونة بموافقة أو رفض ترامب لتوصيات اللجنة. ومن غير المحتمل أن يوافق الديمقراطيون على تمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك، وبالتالي فإن تصريحات ترامب الأخيرة تنبأت بوجود إغلاق جديد لمؤسسات الحكومة الفيدرالية قريباً.

وعدا تلك القضايا التي باتت تشكل مصدر قلق مزمن للأسواق، تبرز أيضاً العديد من المخاطر المحدقة بمنطقة اليورو. فعلى صعيد الاقتصاد الكلي، أدى نشر توقعات المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي إلى إرباك الأسواق، حيث خفضت المفوضية توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في عام 2019 من 1,9% في نوفمبر إلى 1,3%. ومن التغييرات الكبرى أيضاً خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الإيطالي من 1,2% إلى 0,2%، والألماني من 1,8% إلى 1,1%.

وسنرى الأسبوع المقبل ما إذا كانت ألمانيا قد نجحت فعلاً بتجنب الإنزلاق إلى الركود التام نهاية العام الماضي مع نشر بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير من عام 2018. وقد انخفضت عائدات الاقتصاد الألماني بشكل حاد على خلفية توقعات المفوضية الأوروبية، حيث اتسع الفارق بين ألمانيا وإيطاليا إلى أعلى مستوى له منذ منتصف ديسمبر. وهذا بدوره يجدد الضغط على البنك المركزي الأوروبي لإعادة تفعيل برنامج التيسير الكمي أو طرح برامج سيولة جديدة لعمليات إعادة التمويل طويلة الأجل المستهدفة للبنوك. والأهم من ذلك، ينبغي على المفوضية أن تضغط على البنك المركزي لتأخير خطته لرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام.

وهذه ليست المشكلة الوحيدة التي تعانيها أوروبا حالياً، إذ تتصاعد حدة التوترات السياسية بين أعضاء الاتحاد مع قيام فرنسا باستدعاء سفيرها لدى إيطاليا الأسبوع الماضي احتجاجاً على تدخل الأخيرة في سياساتها الداخلية عقب تصريحات الحكومة الإيطالية. كما يتنامى القلق من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، والذي قد ينتج عن موقف المفوضية الأوروبية المتشدد في مفاوضاتها مع بريطانيا، قد يزيد من تأزم منطقة اليورو نظراً لحجم الفائض التجاري الكبير للمنطقة مع بريطانيا. وفي حال تمكنت الأسواق من تجاوز النزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة وتجنب حدوث إغلاق حكومي جديد في الولايات المتحدة، عندها ستكون منطقة اليورو هي مصدر القلق الأكبر للأسواق في المراحل المقبلة.

* رئيس الأبحاث وكبير الاقتصاديين في «الإمارات دبي الوطني»