شكرا لقرائتكم خبر عن 3.33 مليون برميل إنتاج النفط بالدولة بارتفاع 3% والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض
ارتفع إنتاج الدولة النفطي في يناير/كانون الثاني الماضي 3% إلى 3.33 مليون برميل يومياً، وبمعدل شهري تجاوز 100 مليون برميل، مقارنة مع ديسمبر/كانون الأول 2018، والذي بلغ فيه 3.25 مليون برميل يومياً، وبمعدل شهري 97.5 مليون برميل، بحسب البيانات الشهرية ل«أوبك».
ووفقاً للبيانات؛ ارتفع سعر خام «مربان - أبوظبي» 2.5%، بقيمة 1.48 دولار عند 60.81 دولار للبرميل الواحد، مقارنة مع 59.33 دولار/برميل في ديسمبر الماضي، كما ارتفع سعر خام «دبي» 3% بقيمة 1.78 دولار عند 59.07 دولار للبرميل، مقارنة مع 57.29 دولار/برميل سجلها في ديسمبر 2018.
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