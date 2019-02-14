شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك الاحتياطي الفدرالي رهن بأربعة أسباب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

محمد العريان *

لترقب مسار نقاط أعضاء المجلس الخاصة برسم مسار السياسة المالية في اجتماعه المقبل في مارس، بعيداً عن توجهاته الحالية لرفع أسعار الفائدة في عامي 2019 و2020، على الرغم من أنه لن يلمح إلى تخفيض سعر الفائدة العام المقبل.

فتح الانعطاف الكلي في رسائل الاحتياطي الفيدرالي النوعية، إلى جانب تباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، الطريق أمام بنوك مركزية أخرى، بما في ذلك أستراليا والهند، لتبني سياسات أكثر حمائمية، على الرغم من أن أسعار الفائدة في معظم الدول قد وصلت إلى مستويات منخفضة تاريخياً.

والسؤال الآن ليس ما إذا كان مجلس الاحتياطي الفدرالي سيغير المسار التوجيهي لسياسة التيسير الكمي ومتى؟ ولكن إلى أي حد، في ظل نأيه الحذر عن المسار الحالي لرفع سعر الفائدة مرتين في عام 2019 وصولاً إلى نقطة بداية جديدة تقوم على عدم رفعها نهائياً خلال هذا العام، وتحقيق التوازن المطلوب في المخاطر من خلال قرار خفض أسعار الفائدة عام 2020. ولا بد أن يتحرك المجلس بدفع من أربعة أسباب رئيسية رغم استمرار الأداء القوي في الاقتصاد الأمريكي الذي يفوق معدلات النمو في الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

أولاً: تباين معدلات النمو - حيث كان واضحاً في أدبيات المنتدى الاقتصادي العالمي الأخير في دافوس، استبدال مصطلح النمو المتناغم في الاقتصادات العالمية الذي شاع عام 2018 بمصطلح التباطؤ المتناغم الذي أجمعت عليه الوفود الحكومية وغير الحكومية.

ومن المستبعد أن يظهر الاحتياطي الفيدرالي رغبة قوية في الابتعاد كثيراً عن توقعات السوق. إلا أن هذا التباطؤ ليس نتاج عام 2019، بل إن العالم يعيش حالة من التباين في النمو بين أكبر ثلاثة اقتصادات هي أوروبا والصين والولايات المتحدة.

إن تباطؤ النشاط الاقتصادي في أوروبا، بالإضافة إلى تحول واضح في ميزان المخاطر نحو المزيد من الهبوط، سيجبر المتنبئين على خفض توقعاتهم للنمو، وهو ما بدأته المفوضية الأوروبية وبنك إنجلترا الأسبوع الماضي. فقد كشف تقرير المفوضية عن مخاوف بشأن النمو في الاقتصادات ال4 الكبرى في منطقة اليورو وخفضت توقعات النمو على مستوى المنطقة إلى واحد في المئة.

وفي الوقت نفسه، خفض بنك إنجلترا توقعاته للنمو عام 2019 إلى 1.2 في المئة، أي أدنى معدل نمو خلال السنوات العشر الماضية، ناهيك عما قد يترتب عن فوضى بريكست في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وفي الصين، تسلط البيانات الاقتصادية الضعيفة الضوء على المزيد من مشاكل إدارة الاقتصاد التي لم تعد تنفع معها الأدوات التقليدية التي يملكها البنك المركزي، كما أن تحفيز النمو بالاقتراض يعرض المزيد من تشوهات النظام المالي، ويؤكد على حتمية تنفيذ الإصلاحات الجذرية للخروج من عنق الزجاجة.

كل هذا يتناقض بشكل واضح مع الوضع في الولايات المتحدة حيث أكد تقرير الوظائف لشهر يناير استمرار قوة سوق العمل، وهو المحرك الأهم للاستهلاك والنمو. وفي الوقت نفسه، تدعم الأنشطة الاستثمارية للشركات معدلات الأرباح الثابتة، ما يؤكد قدرة الشركات على اجتياز اختبار البيئة الدولية الأكثر تحدياً.

وفي غياب أي انعطاف آخر في سياسة المجلس واستمرار التوافق بين الحزبين الرئيسيين بما يحول دون التعرض لأزمة إغلاق حكومي آخر، لا يمكن لصناع القرار تجاهل عوامل الضعف في الاقتصادات العالمية الكبرى وتأثيرها في اندفاع الاقتصاد الأمريكي وبالتالي الاستمرار في المتابعة الحذرة لأي عدوى ربما تجبر الاحتياطي الفدرالي على البحث عن مسار جديد تمليه المستجدات.

ثانياً:مؤشرات ضعف سوق العمل وتدني الإنتاجية - فلقد زود تقرير الوظائف الأخير مجلس الاحتياطي بمؤشرات واضحة على استمرار الوهن في سوق العمل من خلال ارتفاع نسبة المشاركين في العمل الذي يعكس احتمال انضمام المزيد من الأشخاص لسوق العمل. وجاء المؤشر الآخر من ثبات معدلات نمو أجور ساعة العمل تضاف إليها مؤشرات انتعاش نسب الإنتاجية بعد سنوات من التراجع.

ثالثاً: كبح التضخم - فبعيداً عن الصورة التي رسمتها خلال السنوات الأخيرة عمليات ضخ السيولة من قبل البنوك المركزية وأسعار الفائدة المنخفضة وهو ما أثار القلق من ارتفاع الأسعار على المدى القصير وبالتالي استدعى المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة، سوف تبقى التغييرات الهيكلية العميقة في طرق ممارسة النشاط الاقتصادي، بما في ذلك التحول في آليات العرض، بمثابة عامل استنزاف عام للضغوط التضخمية.

رابعاً: التجاوب مع أسواق الأسهم - لقد كان الاضطراب الذي شهدته أسواق الأسهم في الربع الأخير من العام الفائت باعثاً على تذكير مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن عدم رضا المستثمرين عن سياسة المجلس قد يحفز العناصر الفنية لاضطراب أسعار الأصول ويزيد من خطر تعريض الاقتصاد الحقيقي للخطر. وربما تتجاوز عواقب مثل هذا السخط التحرك الدراماتيكي الذي شهدناه الشهر الماضي في اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة للتريث في رفع معدلات الفائدة والمرونة في تخفيض الميزانية العمومية.

من غير المرجح أن يظهر الاحتياطي الفيدرالي برئاسة جيرومي باول، رغبة قوية في الابتعاد كثيراً عن توقعات السوق - على الرغم من أن بعض المسؤولين قد يشعرون بالحاجة إلى مثل هذا الابتعاد لرفع درجة مرونة السياسة المالية في حال حدث التباطؤ الاقتصادي في المستقبل، والحد من مخاطر تقلبات الأسواق المالية الكبيرة.

من هنا ترقبوا مسار نقاط أعضاء المجلس الخاصة برسم مسار السياسة المالية في اجتماعه المقبل في مارس، بعيداً عن توجهاته الحالية لرفع أسعار الفائدة في عامي 2019 و2020، على الرغم من أنه لن يلمح إلى تخفيض سعر الفائدة العام المقبل. وسيأتي هذا في وقت لاحق مع استمرار أوروبا والصين في محاولات إيجاد حلول أكثر فاعلية لدعم النمو.

* كبير الاقتصاديين في «أليانز»