شكرا لقرائتكم خبر عن 370 مليوناً إيرادات «إير بي إن بي» في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سلط تقرير ل «تشيسترتنس» الضوء على نمو شركة «إير بي إن بي» في سوق دبي كاشفاً عن ارتفاع إيراداتها المالية 69% عام 2018 لتزيد على 101 مليون دولار (370 مليون درهم). وارتفع عدد العقارات المدرجة في منصة «إير بي إن بي» 26٪ لتصل إلى 5,009 وحدات عقارية مقارنة ب 3,987 وحدة عام 2017، وزيادة 81% عن عام 2016.
وبين التقرير أن ارتفاع الطلب على الوحدات العقارية المتاحة ساهم في زيادة الإيرادات، حيث بلغ معدل مستويات الإشغال 65٪ خلال فترة الذروة في دبي في مارس 2018، مقارنةً مع 50% خلال الشهر ذاته من 2017. أما في الفترة الممتدة من يونيو إلى أغسطس 2018 فبلغ متوسط الإشغال 49٪ وهو أعلى بقليل من الفترة نفسها في عام 2017.
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