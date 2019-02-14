«العربية» تنقل 8.7 مليون مسافر في 2018 بزيادة 2%

وصل صافي أرباح العربية للطيران خلال الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر 2018 إلى 26 مليون درهم، موازية للأرباح القوية التي حققتها في الربع الأخير 2017، في حين وصلت إيراداتها للربع الرابع 2018 إلى مليار درهم بزيادة نسبتها 20% مقارنة مع 858 مليون خلال الفترة ذاتها من عام 2017.ارتفع عدد المسافرين على متن طائرات الشركة بنسبة 5% إلى أكثر من 2.1 مليون مسافر في الربع الأخير 2018 ، لتسجل بذلك معدلاً مرتفعاً لإشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - قدره 81%.

وحققت الشركة إيرادات قوية ومرتفعة للعام الكامل 2018 وصلت إلى 4.12 مليار درهم، بزيادة نسبتها 10% مقارنة مع إيرادات عام 2017.

ونقلت الشركة على متن طائراتها ما يزيد على 8.7 مليون مسافر في عام 2018 بزيادة قدرها 2% لتحافظ بذلك على معدلها المرتفع لنسبة إشغال المقاعد - نسبة عدد المسافرين إلى عدد المقاعد المتاحة - والذي بلغ 81% خلال هذه الفترة.

وفي أعقاب توصية مجلس الإدارة، اتخاذ مخصصات فيما يتعلق بالانكشاف المالي للمجموعة على شركة الاستثمارات الخاصة «أبراج» والذي سيطرح للتصديق عليه من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية المقبل، ستسجل الشركة نتيجة ذلك خسارة متراكمة قدرها 307 ملايين درهم. وبمعزل عن هذا الإجراء المحاسبي، تعمل مجموعة العربية للطيران على تحقيق أفضل النتائج الممكنة من هذا الاستثمار، حيث تواصل مشاركتها الفاعلة مع المصفيين المؤقتين وجميع المعنيين بهذه المسألة، وذلك تزامناً مع تواصل الإجراءات القضائية التي اتخذتها مجموعة «العربية للطيران» وتماشياً مع استمرار عملية إعادة هيكلة «أبراج» تحت إشراف القضاء. وفي حين تبقى حالة السيولة القوية في العربية للطيران وعملياتها المربحة بمعزل عن هذا المقترح، تهدف هذه الخطوة الاستباقية والعملية إلى خدمة مصالح الشركة ومستثمريها بالشكل الأمثل.

وقال الشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة العربية للطيران: حققت «العربية للطيران» نمواً متواصلاً ومستداماً خلال الربع الأخير وعام 2018، مدفوعاً باستراتيجية الشركة الفاعلة في توسيع شبكة وجهاتها، والإجراءات التي اتخذتها لضبط التكاليف، ما ساعدنا مجدداً على تسجيل نتائج قوية على مدار العام. وفي حين واصلت التحديات الاقتصادية والجيوسياسية بإلقاء ظلها على أداء قطاع الطيران، يسعدنا أن تواصل العربية للطيران مسارها المعهود في تحقيق هوامش نمو ثابتة ومتواصلة على امتداد عملياتها، الأمر الذي يعكس قوة نموذج الأعمال الذي نعتمده.

وأضاف: يهدف اقتراح مجلس الإدارة المتعلق بالانكشاف المالي على شركة الاستثمارات الخاصة «أبراج»، إلى خدمة مصالح الشركة ومستثمريها بالشكل الأمثل، عبر اعتماد منهجية استباقية للتعامل مع القيمة الاستثمارية المستقبلية لهذا الانكشاف. ويعكس هذا المقترح التزام الشركة على المدى الطويل بحماية استثماراتها ومصالحها التجارية.