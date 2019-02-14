شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 13-02-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بدأ سعر النفط باختبار خط الرقبة لنموذج الرأس والكتفين المقلوب عند 54.50، بانتظار تأكيد الاختراق لتفعيل التأثير الإيجابي لهذا النموذج والحصول على حافز قوي يدعم فرص تحقيق أهدافنا الرئيسية التي تصل إلى 57.46 ثم 65.00. لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد بشرط الثبات فوق مستوى 52.35.

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