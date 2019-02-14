شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تواصل مكاسبها مدعومةً بالنفط والأجواء الإيجابية في الأسواق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية منهيةً تداولات الأربعاء على مكاسب للجلسة الثانية على التوالي في ظل تلقي قطاع الطاقة دعماً من صعود أسعار النفط والأنباء الإيجابية الواردة بشأن المباحثات التجارية بين واشنطن وبكين.



ومن جانبه، عزز رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" التفاؤل في الأسواق بالتأكيد على عدم وقوع أي ركود اقتصادي وشيك في الولايات المتحدة.



وعن المحادثات الجارية في بكين، سيلتقي الرئيس الصيني "شي جين بينج" الوفد التجارية الأمريكي لبحث مستجدات التفاوض على العلاقات التجارية بين البلدين وإعطاء تلميحات بشأن جدول أعمال قمته المرتقبة مع نظيره الأمريكي "دونالد ترامب".



وعلى صعيد التداولات في أسواق النفط، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" بنسبة 1.5% وأغلقت عند 53.90 دولار للبرميل، وسجل الخام أعلى سعر عند 54.6 دولار وأقل سعر عند 53.2 دولار.



وصع سعر "برنت" بنسبة 1.9% مغلقاً عند 63.61 دولار للبرميل وسجل أعلى سعر عند 63.9 دولار وأقل سعر عند 62.6 دولار.



وفي نهاية الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.5% (ما يعادل 117 نقطة) إلى 25543 نقطة وبلغ أعلى مستوى عند 25626 نقطة وأقل مستوى عند 25481 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل خمس نقاط) إلى 7420 نقطة، وبلغ اعلى مستوى عند 7461 نقطة وأقل مستوى عند 7414 نقطة.



وصعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.3% (ما يعادل ثمانية نقاط) إلى 2753 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 2762 نقطة وأقل مستوى عند 2748 نقطة.