شكرا لقرائتكم خبر عن 6 أسباب وراء انخفاض خسائرزين السعودية إلى 30.8% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الاتصالات المتنقلة السعودية (زين) أنها تمكنت من تخفيض خسائرها المتراكمة من 38.77% الى 30.84% من رأس المال البالغ 5.8 مليار ريال.

وحسب بيان على موقع سوق الأسهم ذكرت الشركة أن الإجراءات التي اتخذتها لتخفيض خسائرها المتراكمة أدت لتعظيم حقوق المساهمين حيث:

1- ارتفعت اجمالي إيرادات الشركة الى 7,531 مليون ريال، زيادة بمبلغ 225 مليون ريال نتيجة لزيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة.

2- انخفاض في تكلفة الإيرادات بمبلغ 404 مليون ريال ويعود السبب الرئيسي الى انخفاض المقابل المالي السنوي نظير تقديم الخدمة تجارياً والتي اعتمدت خلال الربع الرابع وتم الإعلان عنها في موقع السوق السعودية (تداول)؛ مما أدى مع ارتفاع في الإيرادات، الى ارتفاع في إجمالي الربح بمبلغ 629 مليون ريال.

3- ارتفاع في الإيرادات الأخرى بمبلغ 15 مليون ريال الناتجة بشكل رئيسي من تنفيذ مشاريع صندوق الخدمة الشاملة الممنوح من الحكومة.

4- ارتفاع ايرادات التمويل بمبلغ 10 ملايين ريال الناتجة عن الإيداعات النقدية قصيرة الأجل.

5- اضافة الى تأثير معايير المحاسبة الدولية 15 IFRS و9.

6- كل ما سبق ادى الى التحسن في صافي الأرباح لتبلغ 332 مليون ريال للعام 2018.

وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيقها قفزة في أرباحها السنوية لتصل إلى 332 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 12 مليون ريال في العام 2017، وكان الفضل في هذا الأرباح للربع الرابع حيث كانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 67 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 57 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح في 2018 إلى ارتفاع في إجمالي الإيرادات بمبلغ 225 مليون ريال نتيجة لزيادة الطلب على منتجات وخدمات الشركة. وباستبعاد الأثر الناتج عن الانخفاض في الأسعار التحاسبية للمكالمات الإنتهائية، فإن النمو في الإيرادات يقدر بنسبة 5% للعام 2018.