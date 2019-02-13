شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن معرض “سكني اكسبو الظهران” يجذب 5 آلاف زائر والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- المناطق - فتحيه عبدالله

أكد المتحدث الرسمي لصندوق التنمية العقارية حمود العصيمي، انخفاض قوائم انتظار المستفيدين بنسبة 75%، إضافة لتوقيع أكثر من 50 ألف عقد تمويلي خلال العام الماضي 2018 ، مرجعا العوامل التي أدت إلى تقليص قوائم انتظار المستفيدين إلى تفعيل المنتجات والبرامج لدى الجهات التمويلية، وإطلاق خدمة المستشار العقاري والحملات البيعية، بالإضافة إلى الحملات التوعوية والفعاليات التسويقية، مشيرًا إلى برامج الوزارة والصندوق كان لها إنعكاسها على نمو حصة التمويل العقاري في السوق العقاري .

وأشار العصيمي إلى أن معرض “سكني إكسبو الظهران 2019″، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية الاسبوع الماضي ويختتم برنامجه السبت المقبل ، استطاع خلال أيامه الأولى جذب أكثر من 5 آلاف زائر ومستفيد يمثلون مختلف مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، مبدين رغبتهم في الحصول على القروض العقارية، حيث شهدت الوحدات الجاهزة أعلى نسبة إقبال من قبل المستفيدين، فيما تبدأ رحلة المستفيد في معرض “إكسبو سكني الظهران 2019” من منصة “المستشار العقاري يلتقي خلالهل المستشارين الذين يقدمون له توصيات فنية (غير ملزمة) بعد دراسة حالته الائتمانية، ثم ينتقل بعد ذلك للقسم الأول الذي يقدم للزوار نماذج مختلفة من الوحدات الجاهزة وفلل وزارة الإسكان، ومنتجات البناء الذاتي، ويتعرف خلالها المستفيد على على أحدث تقنيات البناء والطرق المثلى للاستفادة منها.

وفي القسم الرابع من المعرض يتعرف المستفيد من خلال أجنحة المطورين العقاريين نماذج متنوعة من تصاميم الوحدات السكنية، ويختم رحلته بزيارة 16 جهة تمويلية (البنوك، والشركات التمويلية(.

وقال العصيمي :”إن خدمة ” المستشار العقاري” شهدت إقبالا متزايداً في المعرض من قبل مستفيدي وزارة الإسكان والصندوق، حيث تقوم على عمل تحليل شامل لحالة المستفيدين الائتمانية – بعد تقديم المستندات المطلوبة منهم – من قبل فريق متخصص، ومساعدتهم على معرفة الحلول التمويلية العقارية المتوفرة لهم لدى الجهات التمويلية قبل توجهم إليها، وهو ما سهل عليهم اتخاذ قراراتهم المناسبة لتملك مسكنهم الأول”.

يذكر أن معرض “سكني إكسبو الظهران 2019” يهدف إلى تسهيل حصول مستفيدي برنامج “سكني” على قروضهم العقارية وتيسير رحلة تملكهم “للمسكن الأول” من خلال توفير مختلف الجهات ذات العلاقة من مطورين عقاريين، وجهات حكومية، ومؤسسات تمويلية، وتوفير كل حلول الإسكان والتمويل تحت سقف واحد، الأمر الذي يسهم في تذليل جميع العقبات التي تواجهه في سبيل حصوله على التمويل العقاري، وفق رغباته واحتياجاته وقدراته المالية.

