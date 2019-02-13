شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع مدعوماً ببيانات اقتصادية أمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية اليوم في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية بالإضافة إلى الارتياح في الأسواق إزاء المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين.



وأظهرت بيانات حكومية استقرار مؤشر أسعار المستهلكين في يناير/كانون الثاني الماضي مقارنة بتوقعات أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.1%.



ولا تزال الأنظار موجهة نحو بكين حيث تجري محادثات تجارية بين وفدين أمريكي وصيني، ومن المتوقع ان يلتقي الرئيس "شي جين بينج" بوفد الولايات المتحدة هذا الأسبوع.



يأتي ذلك بعد تلميحات أطلقها الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أمس أشارت إلى احتمالية تمديد فترة المفاوضات، ولكن لو رأى البيت الأبيض وجود تقدم في المحادثات.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 17:17 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 97.01 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.02 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.