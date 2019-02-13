شكرا لقرائتكم خبر عن "برنت" يحافظ على مكاسبه بعد بيانات سلبية في الولايات المتحدة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار النفط اليوم على الرغم من صعود الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وأبقت على مكاسبها عقب صدور بيانات أظهرت زيادة المخزونات النفطية في الولايات المتحدة.



وتلقت أسعار النفط دعماً من التفاؤل بشأن المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين المر الذي يدعم بدوره الطلب العالمي على السلع.



وفي سياق متصل، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 16:32 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 96.9 نقطة، وسجل اعلى مستوى عند 97.02 نقطة وأقل مستوى عند 96.6 نقطة.



وكشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة عن زيادة مخزون الخام في أمريكا 3.6 مليون برميل في الأسبوع الماضين كما ارتفعت مخزونات البنزين بأقل من نصف مليون برميل.



وارتفعت أسعار "ويست تكساس" بحول الساعة 16:27 جرينتش بنسبة 2.1% إلى 54.2 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 54.6 دولار وأقل سعر عند 53.2 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 2% إلى 63.6 دولار للبرميل، وسجل اعلى سعر عند 63.9 دولار وأقل سعر عند 62.6 دولار.