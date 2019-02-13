شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الاسترالي يتعافى من أدنى مستوى سجله في 6 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الاسترالي خلال تداولات اليوم أمام العملة الأمريكية بعد تسجيل أدنى مستوى في ستة أسابيع يوم الاثنين الماضي، وذلك وسط تفاؤل حيال المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.



وساد ارتياح في الأسواق بشأن المفاوضات التجارية بين أمريكا والصين والتي تدور حالياً في بكين بعد تصريحات الرئيس "دونالد ترامب".



وأفاد "ترامب" بأن إدارته يمكنها تمديد الهدنة التجارية لمنح المفاوضات المزيد من المجال لتصفية الخلافات وإبرام اتفاق تجاري شامل.



ومن جانبه، يعتزم الرئيس الصيني "شي جين بينج" لقاء الوفد التجاري الأمريكي برئاسة وزير الخزانة "ستيفن منوتشن" هذا الأسبوع.



وصرحت المستشارة الصحفية للبيت الأبيض "كيليان كونواي" لـ"فوكس نيوز" بأن "ترامب" يريد لقاء نظيره الصيني "شي جين بينج" قريباً.



وخلال تداولات اليوم، ارتفع الدولار الاسترالي أمام نظيره الأمريكي بحلول الساعة 16:10 جرينتش بنسبة 0.3% إلى 0.7113، وسجل أعلى سعر عند 0.7137 وأقل سعر عند 0.7081.