شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات تكشف عن زيادة المخزونات الأمريكية من النفط الخام في الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت إدارة معلومات الطاقة في الولايات المتحدة ارتفاع مخزونات النفط الخام في البلاد بحوالي 3.6 مليون برميل إلى 450.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.



يأتي ذلك رغم توقعات أشارت إلى إعلان الوكالة الحكومية عن زيادة في المخزونات النفطية بنحو 2.7 مليون برميل.



وفي إطار البيانات الرسمية أيضاً، أعلنت الإدارة عن ارتفاع مخزونات البنزين في أمريكا بحوالي 400 ألف برميل إلى إجمالي 258.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي.



أما مخزونات المقطرات (مثل وقود التدفئة والديزل)، فقد ارتفعت بنحو 1.2 مليون برميل إلى إجمالي 140.2 مليون برميل.



وعقب البيانات، أبقى "ويست تكساس" بحلول الساعة 15:31 جرينتش على مكاسب بنسبة بنسبة 2.1% إلى 54.2 دولار للبرميل وسجل أعلى سعر عند 54.4 دولار وأقل سعر عند 53.2 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 2.1% إلى 63.7 دولار للبرميل مسجلاً اعلى سعر عند 63.9 دولار وأقل سعر عند 62.6 دولار.