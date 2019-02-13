"إنفستكورب"التابع لحكومة أبوظبي يعتزم استثمار 500 مليون دولار بالسعودية

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعتزم بنك "إنفستكورب"، البحرين، التابع لحكومة أبوظبي، والمدرج ببورصة البحرين المالية، استثمار 500 مليون دولار في البنية التحتية السعودية ضمن وحدة جديدة تم تأسيسها.

وقال حازم بن قاسم، الرئيس التنفيذي المشارك لدى "إنفستكورب"، بمقابلة مع قناة "العربية"، على هامش فعاليات مؤتمر "معهد ميلكن" بأبوظبي، إنهم قاموا باستثمار 1.5 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات الماضية، ويتوقع أن يتم توجيه نصف استثماراتهم الجديدة أيضا في السعودية.

وأضاف أنه وخلال الـ3 سنوات الماضية ضاعفوا الأصول المدارة من 11 إلى 22.5 مليار دولار، وخلال الـ3 سنوات القادمة يتوقع أن تصل الأصول المدارة إلى 50 مليار دولار.

وتم تأسيس وحدة مشتركة بين إنفستكورب و"أبردين ستاندرد إنفستمنت"، مدير الأصول العالمي التابع لمجموعة "ستاندرد لايف أبردين"، للاستثمار في قطاع البُنى التحتية الاجتماعية والأساسية في دول الخليج بقيمة مليار دولار.

وأوضح أنه خلال الـ12 شهرا المقبلة سيتم الانتهاء من تجميع المحفظة، وتوجد رغبة كبيرة من المستثمرين في آسيا والصين، وستبدأ أولى الاجتماعات صباح الغد في هونغ كونغ.

وكان بنك إنفستكورب قد استحوذ في نهاية العام الماضي على مجمع مكاتب "كيه أو كامبوس" بمدينة إشبورن في ألمانيا من "سايلون إيه جي" مقابل 86 مليون يورو تقريباً.

وفي أبريل الماضي كشف بنك إنفستكورب، عن عقد أول صفقة استحواذ له بالسوق العقاري الألماني وذلك على مجمع المباني المكتبية بوروكامبوس فانغِن وذلك بمدينة شتوتغارت الألمانية مقابل حوالي 80 مليون يورو مايعادل 98.62 مليون دولار أمريكي.