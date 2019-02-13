شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية ترتفع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية في مستهل تداولات الأربعاء للجلسة الثانية على التوالي مدعومة بالتفاؤل إزاء التقدم في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومكاسب قطاع الطاقة.

وأشارت وكالات أنباء صينية إلى أن الرئيس "شي جين بينج" سوف يلتقي وفد المفاوضات الأمريكي في بكين هذا الأسبوع لمناقشة النقاط العالقة.

وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد ألمح أمس إلى إمكانية تمديد فترة المفاوضات التجارية مع الصين حال إحراز تقدم ملموس.

وتلقى قطاع الطاقة دعماً من ارتفاع "ويست تكساس" بحلول الساعة 14:55 جرينتش بنسبة 0.8% إلى 53.9 دولار للبرميل وسجل أعلى سعر عند 54.1 دولار وأقل سعر عند 53.2 دولار.

وارتفع "برنت" بنسبة 1.7% إلى 63.5 دولار للبرميل مسجلاً اعلى سعر عند 63.6 دولار وأقل سعر عند 62.6 دولار.

وصعد "داو جونز" بحلول الساعة 15:09 جرينتش بنسبة 0.5% (ما يعادل 130 نقطة) إلى 25556 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.3% (ما يعادل 23 نقطة) إلى 7437 نقطة، بينما صعد "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 2756 نقطة.

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