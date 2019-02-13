شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار البلاديوم تسرع الخطى نحو حاجز 1400 دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم ليقترب المعدن من حاجز 1400 دولاراً للأوقية كما يواصل الارتفاع بأعلى من قيمة الذهب، وذلك وسط توقعات بانخفاض المعروض العالمي هذا العام.



وذكرت شركة "جونسون ماتثي" البحثية في تقرير إنها تتوقع عجزاً في المعروض من البلاديوم بحوالي عشرة ملايين أوقية سنوياً مشيرةً إلى تراجع إمدادات المعدن في العام الماضي إلى 29 ألف أوقية من 787 ألف أوقية عام 2017.



وعلاوةً على ذلك، تتوقع الشركة انتعاش الطلب بقوة من شركات صناعة السيارات على البلاديوم لاستخدامه في صناعة أجزاء تقليل خفض العوادم السامة تزامناً مع تشديد معايير مكافحة التلوث في عدد من الاقتصادات.



وانخفضت حيازة صناديق المؤشرات المتداولة من البلاديوم بحوالي 750 ألف أوقية من حيازة تزيد عن 2.5 مليون أوقية عام 2015.



وقفزت أسعار البلاديون بأكثر من 70% خلال الأشهر الستة الماضية وتجاوز حاجز 1400 دولارا للأوقية.



وعلى صعيد التداولات اليوم، ارتفعت أسعار البلاديوم بحلول الساعة 14:52 جرينتش بنسبة 0.6% إلى 1384 دولاراً للأوقية ، وسجل أعلى سعر عند 1388 دولاراً وأقل سعر عند 1374 دولاراً.