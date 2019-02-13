شكرا لقرائتكم خبر عن النفط الخام يرتفع لليوم الثاني على التوالي قبيل التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظل النفط الخام على ارتفاعها مع افتتاح السوق الأمريكية يوم الأربعاء ليواصل صعوده لليوم الثاني على التوالي ، بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ، انخفاض مخزونات الخام التجارية فى الولايات المتحدة على خلاف توقعات الخبراء ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية للمخزونات ومستويات الإنتاج ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

وبحلول الساعة 13:55 بتوقيت جرينتش ارتفع الخام الأمريكي إلى مستوي 53.60$ للبرميل من مستوي الافتتاح 53.34$،وسجل أعلى مستوي 53.87$ ،وأدنى مستوي 53.26$.

حقق الخام الأمريكي عند تسوية الأمس ارتفاعا بنسبة 1.7% ، ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أربعة أسابيع 51.23$ للبرميل.

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي بالأمس انخفاض المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي واحد مليون برميل فى الأسبوع المنتهي 8 شباط/فبراير ، فى أول انخفاض أسبوعي خلال شهر ، على خلاف توقعات الخبراء ارتفاع بحوالي 2.5 مليون برميل.

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 2.1 مليون برميل ، فى رابع ارتفاع أسبوعي على التوالي.

وبالنسبة للإنتاج فقد استقر الأسبوع السابق بدون أي تغيير يذكر وذلك للأسبوع الثالث على التوالي ليظل الإجمالي عند 11.9مليون برميل يوميا ، وهو أعلى مستوي للإنتاج فى الولايات المتحدة على الإطلاق.